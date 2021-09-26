الشيخ الخطيب: التطبيع عمل محرم والنصر سيكون حليف شعوبنا المقاومة المتمسكة بحقوقها

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب “بشدة جريمتي جنين والقدس اللتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في عدوان موصوف، اغتالت خلاله عصاباته شبانا فلسطينيين في ديارهم”، وتابع ان هذه الجريمة تكشف عن وحشية الاحتلال ونواياه العدوانية وحالة الارباك والذعر التي يعيشها كيانه اثر إخفاقه وخيبته في معركة سيف القدس”.

ولفت الشيخ الخطيب الاحد الى ان “هذا العدوان لن يثني عزيمة شعب فلسطين ومقاومته الباسلة عن الجهاد والنضال لتحرير الأرض التي بذلت ولا تزال أعظم التضحيات من أجل قدسها وكل ترابها”، وأكد أن “رد المقاومة سيجعل قادة الاحتلال نادمين على حماقتهم”، وتابع “النصر سيكون حليف شعوبنا المقاومة المتمسكة بحقوقها، وفلسطين ستبقى قبلة المقاومين وقضيتهم الأولى، وقوافل الشهداء وسواعد المقاومين وتضحيات الصامدين والأسرى الصابرين ستصنع النصر لفلسطين والامة”.

من جهة ثانية، استنكر الشيخ الخطيب “بشدة الفعل الشنيع الذي ارتكبته مجموعة عراقية خارجة عن القانون والانتماء الوطني وعن النسيج العراقي المقاوم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وشدد على ان “التطبيع عمل محرم ولا يجوز إضفاء الشرعية القانونية والإنسانية على هذا الكيان العنصري الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام