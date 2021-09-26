الأوقاف الاردنية: المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2021 - 18:04

الأوقاف الاردنية: المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم

منذ 32 mins 26 September، 2021
المسجد الاقصى
الاردن - عربي وإقليمي

حذرت وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية محمد الخلايلة من “تمكين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمئات من اليهود المتطرفين لاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك”.

وقال الخلايلة إن “اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب، جميعها أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا”.

وأكد الخلايلة أن “المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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