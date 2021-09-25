الأمم المتحدة: نأمل أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق جديد قبل انتهاء معاهدة نيو ستارت 3

أعربت وكيلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، اليوم السبت، عن أملها في أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق جديد قبل انقضاء مدة اتفاقية “نيو ستارت 3” للحد من الأسلحة الهجومية.

وقالت “إحدى النقاط الرئيسية في تفاهمات موسكو وواشنطن تتمثل في ضرورة الوصول إلى اتفاق لاستبدال نيو ستارت 3، لذلك نأمل بالتأكيد أن يتوصلا إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن”.

وأشادت ناكاميتسو بالحوار الحالي القائم بين موسكو وواشنطن حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي، مضيفة “الطرفان يقولان إنها عملية صعبة، ولكن يبدو أنهما ملتزمان حقا بالوصول إلى اتفاق”.

من ناحية أخرى أعربت وكيلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح عن أملها في أن تتمسك الصين بمبدأ عدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي.

المصدر: وكالة سبوتنيك