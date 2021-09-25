وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 580 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 19:12

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 580 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 25 September، 2021
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