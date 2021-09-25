الخارجية الأفغانية: نأمل أن تستمر جميع الدول والمنظمات في تعزيز العلاقات مع كابول ومساعدة الشعب الأفغاني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 17:32

الخارجية الأفغانية: نأمل أن تستمر جميع الدول والمنظمات في تعزيز العلاقات مع كابول ومساعدة الشعب الأفغاني

منذ 58 mins 25 September، 2021
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