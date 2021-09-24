الشيخ نعيم قاسم: كان لدينا قناعة منذ اليوم الأول أن الحكومة يجب أن تتشكل لكي تبدأ بحل مشاكل البلد ويمكن للحكومة أن تعمل على موضوع تصحيح الأجور ومعالجة أزمة المحروقات ولجم الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 23:22

الشيخ نعيم قاسم: كان لدينا قناعة منذ اليوم الأول أن الحكومة يجب أن تتشكل لكي تبدأ بحل مشاكل البلد ويمكن للحكومة أن تعمل على موضوع تصحيح الأجور ومعالجة أزمة المحروقات ولجم الدولار

منذ 54 mins 24 September، 2021
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