الخارجية الاميركية: الولايات المتحدة لا تضمر أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس اليوم الجمعة، ان الولايات المتحدة لا تضمر نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية، وتأمل على رد إيجابي منها فيما يتعلق بمقترح إجراء اتصالات رفيعة المستوى.

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي “نحن لا نضمر نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية، ومستعدون للقاء ممثليها بدون شروط مسبقة”.

وأعرب برايس نيابة عن إدارة واشنطن عن أمله في أن “تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لهذا الاقتراح”، في الوقت نفسه، أكد أن السلطات الأميركية مازلات تعتبر الحوار والدبلوماسية أكثر السبل موثوقية لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالة سبوتنيك