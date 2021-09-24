الرئيس عون: يُسجّل للبنان من ناحية التلقيح ضد كوفيد-19، أنه كان من الدول السباقة في هذا المضمار، وقد بلغت نسبة الملقحين حتى اليوم ثلاثين بالمئة، ونعمل لتتخطى الأربعين بالمئة في نهاية العام – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 24 2021 - 17:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله يعلن وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مرفأ بانياس في سوريا
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى: نشكر إيران وسوريا وقيادة المقاومة على كسر الحصار وتزويد لبنان بالمحروقات
الشيخ علي الخطيب: نحذر من مؤامرة خبيثة تحيكها أجهزة مخابراتية وجهات مشبوهة تعمل على تأليب اللبنانيين ضد المقاومة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لعبة المطبخ الأميركي مكشوفة بملف انفجار المرفأ
الشيخ قبلان: طريقة إدارة ملف التحقيق بانفجار المرفأ تزيد الشكوك القوية للتلفيق وتدفع للمطالبة بعزل المحقق طارق البيطار
شركة الأمانة تزود الافران في مدينة طرابلس بحاجتها من المازوت بعد توقف 6 مطاحن عن العمل وإقفال عدد كبير من الافران
إعلام العدو: اسرائيل تراقب بقلق نقل شاحنات وقود ايرانية الى لبنان بغطاء من حزب الله الذي نجح بفرض إرادته على أرض الواقع
محامي الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة المضرب عن الطعام: وضع القواسمة وصل لمرحلة الخطر وهو يعاني من هبوط حاد بنبضات القلب
القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق: ملف تبادل الأسرى يشهد تطورا إيجابيا وقد يكون جاهزا خلال أسابيع
إعلام العدو: تكلفة مطاردة الأسرى الستة من سجن جلبوع تقدر بـ150 مليون شيكل وهي الأغلى في تاريخ "اسرائيل"
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: الاحتلال يحاول تفريق الحركة الأسيرة ولن ندخر جهدا لتحرير أسرانا البواسل
حرس الثورة الإسلامية: سنشهد تحقيق إرادة الأمة الإسلامية بطرد القوات الأميركية من المنطقة في القريب العاجل
50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط اجراءات اسرائيلية مشددة
موقع الشروق التونسي: الرئيس التونسي سيعلن السبت عن تركيبة حكومية جديدة برئاسة توفيق شرف الدين وتضم بغالبيتها أسماء جديدة
أذربيجان ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها أرمينيا بالتمييز العنصري والتطهير العرقي
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لجنة في الكونغرس الأميركي تستدعي 4 أشخاص من المقربين للرئيس السابق دونالد ترامب للحديث عن دوره في أحداث الكابيتول
صحيفة الغارديان: بريطانيا مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ خلال الحرب في أفغانستان
الشرطة الأميركية: قتيل و12 جريحا بسبب فتح مسلح النار في متجر قرب ممفيس بولاية تينيسي
استقالة مفوض الصحة في نيويورك وسط انتقادات له على خلفية التقليل من أعداد الوفيات بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين
موقع الشروق التونسي: الرئيس التونسي سيعلن السبت عن تركيبة حكومية جديدة برئاسة توفيق شرف الدين وتضم بغالبيتها أسماء جديدة
أذربيجان ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها أرمينيا بالتمييز العنصري والتطهير العرقي
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
الحكومة النيجيرية تعلن عزمها إنتاج 1.88 مليون برميل من النفط الخام يومياً في العام 2022
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
الرئيس عون: يُسجّل للبنان من ناحية التلقيح ضد كوفيد-19، أنه كان من الدول السباقة في هذا المضمار، وقد بلغت نسبة الملقحين حتى اليوم ثلاثين بالمئة، ونعمل لتتخطى الأربعين بالمئة في نهاية العام
منذ 14 mins
24 September، 2021
التعليقات
ذات صلة
حديث الجمعة لسماحة الشيخ علي دعموش 24/9/2020
الرئيس عون: لقد تم تخصيص قطعة أرض واسعة قريبة من بيروت لاستقبال “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”، وبدأ إعداد الدراسات اللازمة لمباشرة أعمال البناء… وأدعو الدول الصديقة والشقيقة كافة للانضمام الى تلك التي أعربت عن رغبتها بتوقيع اتفاقية إنشاء الأكاديمية
الرئيس عون: هل التقطت الأقمار الاصطناعية شيئاً لحظة تفجير انفجار مرفأ بيروت؟ نحن نكرّر طلبنا من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمدّه بها عند الاقتضاء
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}