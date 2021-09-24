الرئيس عون خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر “الفيديو”: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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September 24 2021 - 17:20

الرئيس عون خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر “الفيديو”: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية

منذ 17 mins 24 September، 2021
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