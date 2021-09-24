الرئيس عون خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر “الفيديو”: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
الرئيس عون خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر “الفيديو”: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية