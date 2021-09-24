عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الجمعة في 24-09-2021

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الأخبار

الجيش يعيد التحقيقات في «نيترات البقاع»: فحص جديد لمطابقتها مع عيّنات المرفأ

«أونروا» تبتزّ اللاجئين: الغذاء مقابل نبذ المقاومة

‫هرطقة قانونية تُفاقم الفوضى في «الحريري الحكومي»

‫هل يعدل لبنان رؤيته للترسيم البحري؟

البناء

تفاؤل إيراني ـ سعودي بمستقبل العلاقات… والملك سلمان يأمل بنتائج ملموسة للمحادثات

المقداد وحسين لعودة سورية العربية… وأنصار الله يتقدّمون في مأرب وشبوة

ميقاتي وماكرون نحو مؤتمر للمانحين و3 مليارات دولار… والترسيم على الطاولة

اللواء

دعم الصندوق بين ماكرون وميقاتي.. وعون يطالب بـ«حق التفاوض»!

دعوتان من الكويت وقطر لرئيس الحكومة.. وتضامن لبناني واسع مع المملكة في «اليوم الوطني»

الديار

الوفد العسكري يضغط على عون لتوقيع المرسوم وشيا تحذر: الثروة مهددة !

ميقاتي يستكشف اليوم حدود الدور الفرنسي «الانقاذي»… والعتمة على «الابواب»

تحقيقات جريمة المرفأ الى «المجهول»

الجمهورية

لقاء باريس أوكسيجين أم مساعدات؟

أزمة البنزين على حالها

لا معجزات في باريس اليوم… ولبنان على خط الــترسيم لتعديل المرسوم

الأسرار

الجمهورية

إستنفد أحد القياديين الحزبيّين تجاربه للتوصل الى تسوية بين أهل البيت الحزبي الواحد دون جدوى.

سجّل بعض المتابعين السياسيين ملاحظات على أداء أحد الوزراء وارتباكه لدى أول استحقاق وطريقة توقيت إعلان رفع الدعم عن مادة حيويّة.

اللواء

قال دبلوماسي لبناني أن ليس بمقدور البلد قبول نفوذ لدولة إقليمية، تتخطى قدراته وتوازناته الحالية..

تواجه أحزاب علمانية أزمة مع اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية، نظراً لغياب الخطط والتحالفات..

الأنباء

زيارات متتالية ومستمرة إلى مرجعية جديدة من مختلف مرجعيات طائفتها تدحض ما أشيع عن عدم رضى هذه المرجعيات.

حيثيثات استحقاق أساسي تتكشف تباعاً وتشير الى حصول توافق شبه شامل رغم اعتراض طرف دون غيره.

البناء

توقع مصدر مالي ان يشهد اليوم وغداً عودة الانخفاض في سعر صرف الدولار بعد انتهاء اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإعلان عن مؤتمر لدعم لبنان مالياً مطلع الشهر المقبل وخطة لجمع ثلاثة مليارات دولار لمشاريع النهوض الاقتصادي.

قالت مصادر أممية انّ حجم الإنجاز العسكري الذي حققه أنصار الله في جبهة مأرب خلال اليومين الماضيين يشكل تحوّلاً كبيراً في مسار المعارك الدائرة منذ شهور حول المنطقة التي يعتبر الجميع انّ الحسم فيها يرسم مستقبل اليمن، وتوقعت المصادر حركة سياسية نشطة لهذا السبب.

المصدر: صحف