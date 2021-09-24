فرنسا: لودريان أكد لبلينكن أن تجاوز أزمة “الغواصات” سيتطلب وقتا وأفعالا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 04:18

فرنسا: لودريان أكد لبلينكن أن تجاوز أزمة “الغواصات” سيتطلب وقتا وأفعالا

منذ 36 mins 24 September، 2021
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أخبار دولية - فرنسا

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الخميس محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي اندلعت بين بلديهما مؤخرا.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن لودريان وبلينكن خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم الخميس في نيويورك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثا الظروف والمواضيع الأساسية المتعلقة بالمشاورات المعمقة الرامية إلى استعادة الثقة واتفق الرئيسان إيمانويل ماكرون وجو بايدن أمس على إطلاقها.

ووفقا لبيان الوزارة، ذكر لودريان أن المكالمة بين الرئيسين كانت “خطوة أولى”، غير أن “تجاوز الأزمة الحالية سيتطلب وقتا وأفعالا”.

ولفت البيان إلى أن لودريان وافق على البقاء على تواصل وثيق مع نظيره الأمريكي.

المصدر: وكالات

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