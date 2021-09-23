هيئة الاسرى: استشهاد الاسير المحرر حسين مسالمة قبل قليل في المستشفى الاستشاري برام الله(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2021 - 00:20
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الرئيس عون: لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة
الرئيس عون جدد التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية
الرئيس ميقاتي ترأس اجتماع عمل للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها في وقت قريب
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للمنار: خط التواصل فُتح بين سوريا ولبنان وسيستكمل ومصلحة لبنان تقتضي تفعيله
السفير السوري: فتح الحدود بين سوريا ولبنان قد يكون قريباً وهناك تنسيق أمني بين البلدين على طرفي الحدود
علي: تسهيل سوريا لعبور صهاريج المحروقات بتوجيه من الرئيس الأسد هو تعاطف مع وجدان اللبنانيين ولم تخرق سيادة لبنان
علي: سوريا ترحب بأي مراجعة تقوم بها الدول العربية وحتى الغربية من أجل تصويب العلاقات مع دمشق من دون نسيان الماضي
اجتماع السراي بحث أيضا في آلية تأمين الاعتمادات اللازمة لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول
وزارة الطاقة: سعر البنزين 98 اوكتان 209.300 ليرة لبنانية للعشرين ليترا، و95 اوكتان 202.400 ليرة
وزير الطاقة وليد فياض يحذر المحطات التي تسلمت الوقود من عدم استئناف التعبئة ويطلب من وزير الداخلية إلزامها ببيعها كاملة
نقابة أصحاب المحطات: لن نقبل أن نكون كبش محرقة والتأخير سببه تأخر وزارة الطاقة في اصدار جدول تركيب الأسعار
شركة الأمانة توزع المازوت الإيراني المقدم من حزب الله مجاناً على مستشفيات حكومية في البترون واهدن وبشري والضنية
مكتب اللواء عباس إبراهيم: حريصون على كرامة وموقع الرئيس نبيه بري ومحاولات تعكير علاقتنا معه لن تجدي نفعا
وزير الري المصري: تصدير عداوات خارجية لمصر فيما يتعلق بسد النهضة يعد تفكيرا وتصورا خاطئا
الرئيس التونسي يقرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب واستمرار رفع الحصانة عن أعضائه
الجزائر يغلق فوراً مجاله الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية والتي تحمل رقم تسجيل مغربي
وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل يلتقي نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان في نيويورك
قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي الجنرال غلين فانهيرك: روسيا تشكل التهديد العسكري الرئيس للولايات المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحث الصين والولايات المتحدة الأميركية على التفاهم والتحاور
البيت الأبيض: ماكرون وبايدن قررا عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل
الولايات المتحدة: وزراء خزانة سابقون يحذرون من عواقب اقتصادية خطرة في ظل عدم وجود اتفاق لرفع سقف الديون
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
هيئة الاسرى: استشهاد الاسير المحرر حسين مسالمة قبل قليل في المستشفى الاستشاري برام الله(فلسطين اليوم)
منذ 1 ساعة
22 September، 2021
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