القوات المسلحة اليمنية ستكشف الخميس عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن، وسيتم الكشف عن تفاصيل العملية الخميس.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الأربعاء أنه “سيتم الكشف عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة في تمام الساعة الثالثة عصر غد الخميس في إيجاز صحفي مع مشاهد للعملية وتفاصيل أخرى أكثر أهمية”.

من جهتها، أوضحت مصادر يمنية ان “هذه العملية الجديدة تعد العملية العسكرية الثالثة خلال أقل من أسبوعين بعد الإعلان عن عملية المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مديريتي ماهلية ورحبة بمأرب، وكذلك عملية البأس الشديد في مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مأرب”.

المصدر: موقع انصار الله