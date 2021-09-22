التعبئة البحرية الايرانية تجري عرضاً كبيراً بالزوارق في الخليج الفارسي

نظمت القوة البحرية للحرس الثوري الايراني الثلاثاء استعراضاً كبيراً شاركت فيه مئات الزوارق التابعة للتعبئة البحرية. وحضر الاستعراض الذي جرى صباح الاربعاء في مياه الخليج الفارسي بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري وممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزكان حجة الاسلام عبادي زادة وقائد فيلق “الامام السجاد (ع)” للحرس الثوري في هرمزكان العميد اباذر سالاري وقائد المنطقة الاولى للقوة البحرية للحرس الثوري العميد عباس غلام شاهي.

وقال العميد غلام شاهي في تصريح له خلال المراسم، إنه “شارك في هذا الاستعراض الرائع اكثر من 650 زورقا تابعا للتعبئة البحرية في البلاد من ضمنها زوارق ولنشات للصيادين في هرمزكان الى جانب عدد من القطع البحرية السريعة التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري”.

وتعد هذه الزوارق جزءاً ضئيلا من مجموعة الزوارق والقطع البحرية الكثيرة جدا التي تم تنظيمها في اطار مجموعة التعبئة البحرية.

المصدر: فارس