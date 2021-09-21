للتذكير.. ارقام هواتف استقبال طلبات توزيع المازوت من شركة الامانة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 21 2021 - 23:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وصول صهريج محمل بالمازوت الإيراني إلى المنية واستقبال عفوي أمام المستشفى الحكومي من قبل أهالي وفعاليات المنطقة
رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير: خلال 24 ساعة ستصل كميات إضافية من قوافل الوعد الصادق إلى المنطقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بزيارة فرنسا يوم الخميس ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 652 إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مصادر فلسطينية: 128 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم وسط حماية مشددة من شرطة الإحتلال وممارسات استفزازية
إعلام العدو يعلن عن مقتل شرطي وإصابة آخر في عملية دهس بخلفية جنائية في مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة
إعلام العدو: اعتقال فلسطيني للاشتباه بمشاركته في حادثة الدهس في نهاريا
الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: الولايات المتحدة لم تخرج من العراق وافغاستان بل طردت منها
السيد ابراهيم رئيسي: العقوبات على إيران لم تبدأ مع البرنامج النووي بل قبل ذلك وواجهت عقوبات طبية غير إنسانية خلال كورونا
الخارجية الإيرانية: ستستأنف محادثات فيينا في الأسابيع المقبلة وقد أبلغنا بقية الأطراف بالأمر قبل انطلاق المحادثات
الرئيس الأمريكي جو بايدن: نحاول مع مجموعة 5 + 1 للتفاعل الدبلوماسي مع إيران والعودة الى الاتفاق النووي
بايدن: مستعدون للعودة الى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي إذا اتخذت إيران نفس الإجراء والالتزام بمنع امتلاكها سلاح نووي
رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن في ذكرى ثورة 21 سبتمبر: استمرار الحصار يتنافى تماما مع حسن النوايا ومقتضيات بناء الثقة
الرئيس مهدي المشاط: الثورة الآن على مشارف مرحلة جديدة ترتكز على دفعات إضافية من البناء والتأهيل والتدريب والتطوير
الرئيس المشاط: الأسلوب الأممي والدولي واحد من أهم أسباب إطالة الحرب في اليمن باعتباره أسلوب يفتقر للحياد والموضوعية
سانا: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة والفارين في تل شهاب بريف درعا الغربي
الجيش السوداني يعلن عن إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة واعتقال ضباط لتورطهم فيها
طالبان: نملك الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان لكننا نحتاج إلى الوقت
وزير الشؤون الأوروبية الألماني: أزمة الغواصات بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا هي تنبيه للجميع في الاتحاد الأوروبي
وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسن طنطاوي عن 85 عاماً
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
للتذكير.. ارقام هواتف استقبال طلبات توزيع المازوت من شركة الامانة
منذ 1 ساعة
21 September، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
للتذكير.. ارقام هواتف استقبال طلبات توزيع المازوت من شركة الامانة
المصدر:
موقع المنار
الامانة
المازوت الايراني
التعليقات
ذات صلة
صهاريج المازوت الايراني تصل الى النبطية
المازوت المجاني يصل إلى اقصى البقاع
شركة الامانة تسلم مستشفى المنية الحكومي في الضنية شحنة من المازوت المجاني
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}