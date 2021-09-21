تعميم صورة مفقود غادر منزله في طريق الجديدة ولم يعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود هادي حكمت القعسماني (مواليد عام 1996، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 12-7-2021، منزله الكائن في محلة طريق الجديدة، ولم يعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170-01 / 810171-01، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام