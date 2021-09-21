الخارجية الإيرانية: محادثات فيينا ‏‏النووية ستنطلق ‏خلال الأسابيع المقبلة

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن”محادثات فيينا ‏‏النووية ستنطلق قريباً خلال الأسابيع المقبلة”، معلنةً ‏‏إبلاغ مجموعة دول “4+1″ بذلك.

وشددت ‏الخارجية الإيرانية على أنه”من ‏الضروري تقييم كيفية ‏إجراء المحادثات قبل ‏انطلاقها، مشيرة إلى أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيبحثان قضايا الاتفاق النووي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة”.

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن وواشنطن ‏إتفقتا على ضرورة عودة إيران للمفاوضات بشأن الإتفاق ‏النووي في فيينا.‏

المصدر: وكالات