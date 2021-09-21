خلاصة استطلاع الرأي حول تشكيل الحكومة اللبنانية

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي بُعيد تشكيل الحكومة الجديدة استطلاع رأي تناول نظرة المواطن اللبناني الى اثر هذا التشكيل على بدء الانقاذ الاقتصادي والمالي، وجاءت النتائج كالتالي:

هل تعتقد ان تشكيل الحكومة يضع لبنان في بداية مسار الانقاذ؟

نعم (54%)

كلا (46%)

عدد المصوتين: 2707

انقسمت الى نصفين تقريبا آراء المشاركين في الاستطلاع حول النظرة الى اهمية تشكيل الحكومة على بدء مسار الانقاذ، وإن كانت النسبة الغالبة هي النسبة المتفائلة بهذا التشكيل، ولكنها ليست بالنسبة الكبيرة في ما بدا انه نوع من الحذر لدى المواطن اللبناني من الطبقة السياسية القائمة التي اوصلته بمعظمها الى الازمات؛ وفي وقت اطلقت الحكومة اللبنانية الوعود بالانقاذ والاصلاح في عمرها القصير الذي يمتد لأشهر فتبقى العبرة في التطبيق والنجاح.