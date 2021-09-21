ايران تدعو المنظمات الدولية للعمل بمسؤولياتها تجاه الأوضاع الانسانية في افغانستان

دعا وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان المنظمات الدولية للعمل بمسؤولياتها بصورة أكثر فاعلية تجاه الأوضاع الانسانية في افغانستان. جاء ذلك خلال لقاء أمير عبداللهيان في نيويورك مساء الاثنين المفوض الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وفي هذا اللقاء أكد الطرفان أهمية توسيع المشاورات بين المفوضية العليا لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والجمهورية الإسلامية الايرانية وتباحثا حول الابعاد المختلفة للعلاقات بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الايراني “نشهد الآن تشرد الشعب الافغاني في داخل افغانستان وكذلك نزوحهم الى الدول الجارة”. واضاف أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية تستضيف منذ 4 عقود 4 ملايين من الأفغانيين وعلى مدى كل هذه الأعوام ورغم ظروف الحظر والضغوط الاقتصادية واخيراً تفشي جائحة كورونا سعت لتكون مضيفة جيدة ولكن من الضروري أن تعمل المنظمات الدولية بمسؤولياتها بصورة اكثر فاعلية تجاه الاوضاع الانسانية في هذا البلد”.

من جانبه، ثمّن المفوض الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون اللاجئين استضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية السخية للاجئين الافغان، وشرح أحدث الاوضاع وتحديات حقوق الانسان في ذلك البلد. وقدم غراندي عرضاً لزيارته الى افغانستان واستعرض برامج UNHCR ، مؤكداً التزام هذه المؤسسة تجاه أوضاع اللاجئين خاصة الأفغان. وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل على رأس وفد الاثنين الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ 76 ، يلتقي على هامشها نحو 50 من نظرائه وكبار المسؤولين من الدول الاخرى المشاركة.

المصدر: فارس