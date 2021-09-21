أسعار النفط العالمية هذا الصباح

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية يوم الثلاثاء.

وحسب بورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للنفط الخام في نوفمبر مقابل 70.81 دولارًا للبرميل وقت كتابة الخبر، مرتفعةً بنسبة 0.96%.

وتمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع عند 70.89 دولارًا للبرميل. ويجد النفط الخام نقاط الدعم عند 69.75 دولارًا والمقاومة عند 72.99 دولارًا.

ويسجل عقد مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبوطًا بنسبة 0.06% للمتاجرة به على 93.203.

في الوقت نفسه على نايمكس، ارتفع سعر نفط برنت لشهر نوفمبر بنسبة 0.84% لتتم المتاجرة به على 74.54 دولارًا للبرميل، بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على 3.73 دولارًا للبرميل.

المصدر: Investing.com