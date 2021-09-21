تعدين البيتكوين ينتج ألاف الأطنان من النفايات

أظهر بحث أن تعدين العملة الرقمية بيتكوين ينتج نفايات إلكترونية سنويا يمكن مقارنتها بنفايات معدات تكنولوجيا المعلوماتية الصغيرة لدولة مثل هولندا.

وينتج معدنو العملة المشفرة كل عام 30700 طن من النفايات الإلكترونية، وفقا لتقديرات أليكس دي فريس وكريستيان ستول، ويبلغ متوسط ذلك 272 غراما لكل معاملة.الحصول على فرصة للحصول على العملة الرقمية.

وتم تركيز الاهتمام على الكهرباء التي يستهلكها تعدين هذه العملة والتي تتجاوز حاليا استهلاك الفلبين من الكهرباء، والتلوث الناتج عن غازات الاحتباس الحراري نتيجة لذلك.

ولكن نظرا لأن أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في التعدين أصبحت قديمة، فإنها تولد أيضا الكثير من النفايات الإلكترونية.

ويقدر الباحثون أن متوسط عمر أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم في تعدين البيتكوين 1.29 سنة فقط.

ونتيجة لذلك، فإن كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة يمكن مقارنتها بنفايات “معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة” لبلد مثل هولندا، بحسب الباحثين ويشمل ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والطابعات والهواتف.

ونظرا لأن الكهرباء هي التكلفة الرئيسية لعمال مناجم البيتكوين، فقد سعوا وراء معالجات أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

وكتب الباحثون أن الدارات المتكاملة الخاصة بالتطبيقات متخصصة جدا لدرجة أنها عندما تصبح قديمة، لا يمكن “إعادة توجيهها لمهمة أخرى أو حتى نوع آخر من خوارزمية تعدين العملات المشفرة”.

ولكن بينما لا يمكن إعادة استخدام الرقائق، فإن الكثير من وزن معدات تعدين البيتكوين يتكون من مكونات مثل “الأغلفة المعدنية ومشتتات الألمنيوم الحرارية” التي يمكن إعادة تدويرها.

وعلى الصعيد العالمي، يعاد تدوير ما يزيد قليلا عن 17٪ من جميع النفايات الإلكترونية. ومع ذلك، ربما يكون العدد أقل في بعض البلدان التي يوجد فيها معظم عمال المناجم، حيث تكون اللوائح الخاصة بالنفايات الإلكترونية في كثير من الحالات ضعيفة أيضا.

المصدر: بي بي سي