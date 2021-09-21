عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني يعلن السيطرة على الأوضاع بعد محاولة انقلابية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2021 - 09:38

عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني يعلن السيطرة على الأوضاع بعد محاولة انقلابية (روسيا اليوم)

منذ 6 mins 21 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة