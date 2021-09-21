السودان: التلفزيون الرسمي يتحدث عن محاولة انقلابية فاشلة

تحدث التلفزيون الرسمي السوداني عن محاولة انقلابية فاشلة في البلاد، ودعا “الجماهير للتصدي لها”.

وكالة الأناضول نقلت عن مصدر عسكري سوداني رفيع قوله إن “مجموعة انقلابية في السودان تحاول حاليا السيطرة على الأوضاع في البلاد”.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

أفادت صحيفة “السوداني” بـ”تحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر “أم درمان” القديم بجوار البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة”.

وأشارت “السوداني” إلى أن “إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن “محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية”.

المصدر: روسيا اليوم + وكالة يونيوز