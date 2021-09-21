مصدر عسكري سوداني: مجموعة انقلابية في السودان تحاول حاليا السيطرة على الأوضاع في البلاد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2021 - 09:38

مصدر عسكري سوداني: مجموعة انقلابية في السودان تحاول حاليا السيطرة على الأوضاع في البلاد (وكالة يونيوز)

منذ 16 mins 21 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة