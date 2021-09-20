وزير الداخلية يزور غدا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية وثكنة إميل الحلو في شارع مار الياس

اعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي، ان “وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، وثكنة إميل الحلو في شارع مار الياس.

الزمان والمكان: الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 21-9-2021، في ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري).

حضور الصحافيين: على الراغبين بتأمين التغطية الإعلامية، التوجّه قبل الموعد المحدّد بنصف ساعة، مباشرةً إلى مكان المناسبة، علماً أنه سيتم نقل وقائع الزيارة على الهواء مباشرة من قبل تلفزيون لبنان من دون وضع “لوغو” المؤسسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام