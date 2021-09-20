باسيل: لن يمر اي تعديل لقانون الانتخاب بأساسياته الاّ اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المسّ بالطائف، بل بتنفيذه وبتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسّعة وغيره – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 14:40

باسيل: لن يمر اي تعديل لقانون الانتخاب بأساسياته الاّ اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المسّ بالطائف، بل بتنفيذه وبتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسّعة وغيره

منذ 32 mins 20 September، 2021
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