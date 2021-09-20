باسيل: لن يمر اي تعديل لقانون الانتخاب بأساسياته الاّ اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المسّ بالطائف، بل بتنفيذه وبتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسّعة وغيره – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 14:40
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مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: الكلام لن يحل معاناة اللبنانيين ولكن سنتوجه للعمل الجاد لإخراج البلد من الظلمة التي هو فيها
ميقاتي: نؤكد حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة
النائب فضل الله: الهمّ الطاغي للناس توفير العيش وعدم الوقوف أمام محطات الوقود وتأمين الدواء وهذا يجب أن يكون همّ الحكومة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: حزب الله حقق ما أراده من المازوت الإيراني وهو الدفاع عن عزتنا وكرامتنا ورفضا لطوابير الإذلال
النائب محمد رعد: نؤكد العمل مع الحكومة الجديدة ومد اليد إليها للعمل على إنقاذ لبنان مما هو فيه
النائب رعد: سنتابع مع الرئيس بري موضوع تلزيم العدو لشركة تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر لمنعه من تحقيق مآربه
شركة الأمانة للمحروقات: سعر صفيحة المازوت الإيراني 140,000 ل.ل. حصراً للفئات التي حددتها قيادة حزب الله حتى نهاية أيلول
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 مواطنين بينهم طفل من القدس والضفة الغربية المحتلتين بعد حملة مداهمات
إعلام العدو: مصلحة السجون بسجن جلبوع تقرر تعزيز السجن بحراس من سجون مختلفة سيجرون عمليات تفتيش وعد للأسرى الأمنيين
بحرية الاحتلال تفتح نيرانها باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة
جيش العدو يعلن رفع حالة التأهب خلال فترة "الأعياد اليهودية" الحالية تحسبا من وقوع عمليات في الضفة الغربية
وزير الدفاع الإيراني: الشعب الإيراني وبلا شك سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء
الحرس الثوري الإيراني: تدمير مقرات للجماعات المعادية للثورة في كردستان العراق بالقذائف الذكية ردا على تحركاتها الحدودية
مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري: سيتم استخدام الأجهزة الروباتية في الخطوط الأمامية بالقتال البري للسنوات المقبلة
وكالة الصحافة الفرنسية: الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تناشد مجلس النواب رفع سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى لتجنّب أزمة مالية تاريخية
فرنسا: إلغاء اجتماع بين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية ونظيرها البريطاني كان مقررا هذا الأسبوع
فرنسا تنفي إلغاء اجتماع للرئيس السويسري مع الرئيس ايمانويل ماكرون على خلفية صفقة طائرات مقاتلة
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: الرئيس الأميركي يضغط لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي لإنهاء المشاحنات بين البلدين
كوريا الشمالية: التحالف الأميركي الجديد في آسيا والمحيط الهادئ وصفقة الغواصات قد يؤديان إلى سباق تسلح نووي في المنطقة
روسيا: طالب يقتل 8 من زملائه بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم قبل أن تعتقله السلطات
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
باسيل: لن يمر اي تعديل لقانون الانتخاب بأساسياته الاّ اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المسّ بالطائف، بل بتنفيذه وبتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسّعة وغيره
منذ 32 mins
20 September، 2021
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