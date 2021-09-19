قطع الطريق أمام محطة كهرباء الهرمل احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2021 - 21:56

قطع الطريق أمام محطة كهرباء الهرمل احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي

منذ 2 ساعة 19 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات