بالفيديو | قوات الإحتلال والمستوطنون يعتدون بوحشية على عائلة قفيشة قرب المسجد الإبراهيمي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مواطنَين من عائلة “قفيشة”، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة وسط الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ضياء طارق عبد المهدي قفيشة، ومحمد فواز عبد الغني قفيشة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، بمساعدة مستوطنين، بمنطقة السهلة. وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتادت الشابين إلى جهة غير معلومة عقب إصابتهما بجروح. وأشارت إلى أن المستوطنين وجنود الاحتلال خرّبوا ممتلكات للمواطنين من عائلة “قفيشة” في البلدة القديمة.

وكان مواطنون أصيبوا مساء أمس، جراء اعتداء مستوطنين عليهم وسط الخليل. وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اعتدوا على مواطنين من عائلات المحتسب والبيطار وقفيشة وأبو حديد بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي. وأشاروا إلى أن الاعتداء تسبب بإصابة عدد من المواطنين برضوض وكدمات. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي حسن المحتسب (38 عاما) وشقيقه عبد الله (22 عاما) من المنطقة.

المصدر: موقع المنار + وكالة صفا