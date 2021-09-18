وزيرة الدفاع الألمانية: سنقدم خطة لإنشاء قوات الرد السريع في أوروبا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباور، أنها تنوي اقتراح خطة لإنشاء القوات الأوروبية للرد السريع.

وقالت الوزيرة في حديثها لصحيفة “Frankfurter Allgemeine Zeitung”: “لا يعني أنه يجب علينا الانفصال عن الأمريكيين. يمكن أن تظهر هناك حالات عندما ستكون لدينا مصالح أخرى، بما في ذلك داخل حلف الناتو. ويجب أن نعرف كيفية العمل بأنفسنا”.

واعترفت الوزيرة بأن تطورات الأوضاع في أفغانستان جعلتها تفكر في الاستقالة من منصبها الحالي، لكنها قررت أخيرا مواصلة “النضال” من أجل منع وقوع حالات مشابهة في المستقبل.

المصدر: وكالات