وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و857 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 19:42
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وزارة الطاقة: سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 180000 ليرة لبنانية والـ95 أوكتان 174300 ليرة لبنانية
وصول قافلة من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى الضاحية الجنوبية لبيروت قادمة من البقاع
الباخرة الأولى المحملة بنحو 30 ألف طن من الغاز أويل المستبدل مع النفط العراقي تفرغ حمولتها في معمل دير عمار في طرابلس
وزير المال يوسف خليل يوقع عقد التدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز آند مارسال" بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة عليه
الرئيس ميشال عون: التدقيق الجنائي يمهد الطريق للإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي بمساعدتنا على النهوض
الرئيس عون: لا بد أن يترافق التدقيق الجنائي مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي
الرئيس نبيه بري يدعو إلى جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة يوم الإثنين المقبل في قصر الأونيسكو
الشيخ علي الخطيب: بعد إنجاز تأليف الحكومة يتطلع الشعب اللبناني بأمل كبير إلى قيامها بخطوات سريعة لوقف التدهور
الشيخ أحمد قبلان: ننوه بالخيار المقاوم الذي بادر بكسر الحصار النفطي رغم كل التهويل الدولي والإقليمي
لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تحدد يوم 11 كانون الأول لإجراء الانتخابات القروية والبلدية على مرحلتين
الهلال الأحمر الفلسطيني: 46 إصابة بينها 5 بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بقضاء نابلس
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو في قرية المغيّر شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة
اتفاق بين اللجنتين العسكريتين العراقية والأميركية على تقليص الوحدات القتالية والقدرات العسكرية في عين الأسد وأربيل
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا بعد أكثر من شهرين على إغلاقها بسبب جائحة كورونا
الرئيس الصيني: علينا مساعدة أفغانستان والدول المجاورة لها وتبني سياسة خارجية مشتركة لمكافحة الإرهاب
الخارجية الإيرانية تعلن عن التوصل إلى اتفاق جيد في الاجتماع مع روسيا والصين وباكستان حول أفغانستان
منظمة شنغهاي للتعاون توافق على عضوية إيران المستقبلية فيها والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب
الرئيس الإيراني في افتتاح قمة منظمة شنغهاي: مستعدون لتقديم المساعدة للأفغان لإعادة بناء دولتهم وتشكيل حكومة تضم الجميع
السيد ابراهيم رئيسي يثمن جهود دول منظمة شنغهاي للتعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة موسكو وبكين يجب أن تفرض نفسها لجعل طالبان تحترم وعودها بمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع الأسترالي: الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة سيتيح لها تعزيز وجودها العسكري في بلدنا وإنشاء قواعد لوجستية
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: أمريكا أصبحت أضحوكة وانحدرت بالفعل مؤخراً وستزول خلال 3 سنوات
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و857 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
17 September، 2021
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