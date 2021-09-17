القوات المسلحة اليمنية: من نتائج عملية البأس الشديد تدمير وإعطاب واحراق ما يقارب 1500 آلية ومدرعة وعربة عسكرية وناقلة جند، وتدمير مخازن أسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 16:38

القوات المسلحة اليمنية: من نتائج عملية البأس الشديد تدمير وإعطاب واحراق ما يقارب 1500 آلية ومدرعة وعربة عسكرية وناقلة جند، وتدمير مخازن أسلحة

منذ 1 ساعة 17 September، 2021
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