القوات المسلحة اليمنية: وقوع أكثر من 15 ألف ما بين قتيل ومصاب وأسير، خلال كامل الفترة التي نفذت فيها العملية أي ما بين آذار/مارس 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 16:36

القوات المسلحة اليمنية: وقوع أكثر من 15 ألف ما بين قتيل ومصاب وأسير، خلال كامل الفترة التي نفذت فيها العملية أي ما بين آذار/مارس 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2020

منذ 1 ساعة 17 September، 2021
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