جونسون: الاتفاق حول الغواصات النووية مع أستراليا سيساعد السلام في منطقة المحيطين الهادئ والهندي

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن اقتناء أستراليا غواصات تعمل بالوقود النووي “سيساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وقال جونسون إن هذه الخطوة، وهي جزء من تحالف دفاعي جديد بين بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، “لم يكن المقصود منها أن تكون معادية لأية قوة أخرى”، بعد أن وصفت الصين هذه الصفقة بأنها “تهديد للاستقرار الإقليمي”.

وأعلنت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، عن إقامة شراكة أمنية ثلاثية، ستتلقى أستراليا ضمن هذه الشراكة تكنولوجيا الغواصات النووية الأمريكية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، والتي سيتم بناؤها في أديلايد بأوستراليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية