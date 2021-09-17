قيس سعيد يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من يوم الجمعة

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، السلطات التونسية بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من الساعة السابعة صباحا من يوم غد الجمعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، بيانا على “فيسبوك”، أن سعيد استقبل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، والمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، والمكلف بتسيير وزارة الصحة،علي مرابط، اليوم الخميس، لبحث نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي بجزيرة جربة.

وأكد في هذا السياق، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه، مشددا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحّي في البلدين.

وجاء في البيان أنه “تكريسا لعلاقات الأخوة والتآزر بين البلدين، أذن رئيس الدولة بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا”.

المصدر: رئاسة الجمهورية التونسية