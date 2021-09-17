الدفاع الروسية تعلن استشهاد عسكري سوري بقصف من “النصرة” في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، عن استشهاد عسكري سوري جراء عملية قصف استهدف مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: “تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 29 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 14 هجوما في محافظة إدلب، و8 في محافظة اللاذقية و4 في محافظة حلب، و3 في محافظة حماة”.

وأضاف كوليت أن قصفا مدفعيا من قبل “جبهة النصرة” في محافظة إدلب أسفر عن استشهاد عسكري سوري.

المصدر: روسيا اليوم