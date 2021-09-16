فلسطين المحتلة : إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 20:22

فلسطين المحتلة : إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين

منذ 7 mins 16 September، 2021
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