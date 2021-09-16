الصحة اللبنانية : 647 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 18:16

الصحة اللبنانية : 647 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة

منذ 9 mins 16 September، 2021
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