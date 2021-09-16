لقاء بين قيادة حزب الله في النبطية ومؤسسة الشهيد ركز على خدمة عوائل الشهداء

عقد لقاء مشترك بين قيادة المنطقة الثانية في “حزب الله” و”مؤسسة الشهيد” في حضور أعضاء قيادة المنطقة والعاملين والعاملات في “مؤسسة الشهيد”، في المدينة الكشفية في النبطية، في مناسبة ولادة الإمام الكاظم، ركز على خدمة عوائل الشهداء الذين “هم مصباح الأمة وعيونها”.

واكد المسؤول عن المنطقة الثانية في “حزب الله” علي ضعون خلال اللقاء أن “مسيرة الشهداء هي التي جعلت لبنان أبيا حرا ومحررا أمام الأخطار الصهيونية والتكفيرية”.

وشدد على أن “أسر الشهداء هم العنوان الكبير في مسيرة المقاومة و”حزب الله” من أجل كرامة الإنسان في هذا الوطن”. ولفت إلى أن “هؤلاء الأسر شكلوا ميزة خاصة في مسيرة المجاهدين الذين اتخذوا منهم القدوة”.

من جهته، المدير العام لـ”مؤسسة الشهيد” جواد نور الدين أكد أن “حزب الله” هو العنوان الجهادي الكبير في الأمة والذي شكل خطا ونهجا من آلاف الشهداء الذين يخطون طريقهم من أجل نيل السعادة الأبدية”. وقال: “ان أسر الشهداء هم أيقونة المجتمع والأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام