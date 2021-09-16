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September 16 2021 - 15:58

الرئيس الايراني والوفد المرافق له يصل دوشنبة

منذ 52 mins 16 September، 2021
دوشنبة
ايران - عربي وإقليمي

وصل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة، يرافقه وفد رفيع المستوى، للمشاركة في قمة رؤساء الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون. وكان في استقبال رئيسي، لدى وصوله مطار دوشنبة الدولي اليوم، رئيس الوزراء الطاجيكي.

وينوي الرئيس الايراني، عقب ختام قمة شنغهاي، اجراء مباحثات رسمية مع نظيره الطاجيكي، فضلا عن المباحثات المشتركة التي ستجمع بين كبار المسؤولين من كلا البلدين لمناقشة اليات توسيع العلاقات الثنائية.

كما سيلتقى اية الله رئيسي أثناء زيارته للعاصمة الطاجيكية، عدداً من قادة وكبار الشخصيات المشاركة في قمة شنغهاي؛ باحثا معهم القضايا الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك. يُذكر أن رئيسي سيلتقي ايضاً الجالية الايرانية المقيمة في طاجيكستان.

المصدر: ارنا

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