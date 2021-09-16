مقتل 6 أشخاص في هجوم لمسلحين على قرية بمنطقة بيبي شرقي الكونغو الديمقراطية

أفادت تقارير محلية، اليوم الخميس، أن مسلحين يعتقد أنهم من “جبهة القوى الديمقراطية المتحالفة” المعارضة في الكونغو الديموقراطية، هاجموا قرية موتيندو الواقعة في إقليم بيني، شرقي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وتدمير عشرات المنازل.

ووفقا للمصادر الإخبارية المحلية، فإن “القوات الديمقراطية المتحالفة” تتوغل في المنطقة الشرقية للكونغو الديموقراطية، وتهاجم المدنيين في القرى المعزولة.

وتشكلت هذه القوات في شمال شرقي أوغندا المجاورة، في تسعينيات القرن الماضي؛ ومؤخرا أصبحت تصنف ضمن الجماعات الإرهابية التابعة إلى تنظيم “داعش” الإرهابي . وطالب جيش الكونغو الديموقراطية، مرارا، الدول المجاورة لمساعدته في تحييد الجماعات المسلحة في شرق البلاد المضطرب، والتي تسببت في مقتل آلاف المدنيين.

المصدر: روسيا اليوم