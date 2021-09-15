مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى الرئيس نجيب ميقاتي وعقد معه خلوة في مكتبه في دار الفتوى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 10:38

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى الرئيس نجيب ميقاتي وعقد معه خلوة في مكتبه في دار الفتوى

منذ 27 mins 15 September، 2021
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