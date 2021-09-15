ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات وتوقعات إيجابية للطلب

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم وتوقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.

ولكن انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس آب مع تراجع معدل تشغيل المصافي (SE:2030) لأقل مستوى منذ مايو أيار وتراجع إنتاج المصانع حد من مكاسب سعر النفط.

وارتفع مزيج برنت الخام 49 سنتا ما يوازي 0.7 بالمئة إلى 74.09 دولار بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 70.94 دولار للبرميل.

قال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي صدرت يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت الأسبوع الماضي بعد أن تسبب الإعصار أيدا في إغلاق العديد من المصافي النفطية ومنصات إنتاج بحرية.

وانخفضت مخزونات الخام 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر أيلول. وتوقع المحللون انخفاض الإنتاج 3.5 مليون برميل في المتوسط.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.

المصدر: رويترز