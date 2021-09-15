عناوين الصحف اللبنانية اليوم 15-9-2021

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 15-9-2021.

البناء

قمة بوتين – الأسد ترسم خطة السنة المقبلة: إنهاء الاحتلالات والكانتونات والعقوبات… وحلّ سياسي

لبنان وفرصة تلقي إيجابيات المتغيّرات: أنبوب نفط العراق ومرفأ المنطقة وترسيم بحري

حزب الله ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت… واتحاد بلديات الضاحية ينظم المولدات

الأخبار

الحكومة تتمسّك بـ«حُكم المصرف»

لاستعادة أموال سلامة المهربة قبل استيلاء سويسرا عليها

اللواء

رزنامة الحكومة تسابق الوقت: غداً جلسة البيان والثقة الأسبوع المقبل

سلامة في السراي اليوم بعد «الموافقات المسبقة» للبواخر.. والبيطار مصر على ملاحقة دياب ولو خارج البلاد

المصدر: الصحف اللبنانية