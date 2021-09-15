أسرار الصحف اللبنانية اليوم 15-9-2021

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 15-9-2021.

البناء

تقول الجهات التنفيذية لخطة توزيع المازوت الآتي بالسفن الإيرانية أنها باتت تملك معادلة لتسعير بدلات اشتراكات الكهرباء من المولدات التي ستحصل على حصص من هذه المادة، وتوقعت ان تقدّم عبر اتحاد بلديات الضاحية مثالاً يلمسه كل لبنان.

تبلغت جهات قيادية في التشكيلات العسكرية الكردية العاملة في شمال سورية تحت الرعاية الأميركية أنّ عليها الاستعداد لملاقاة العام المقبل دون وجود أميركي عسكري، وانّ حواراً عسكرياً أميركياً روسياً يجري لترتيبات نقل المسؤولية العسكرية في المنطقة للقوات الروسية…

النهار

رأى أحد السياسيين المخضرمين أنّ إدراج بعض اللبنانيين في خانة الإرهابيين في دول خليجية هو رسالة واضحة بعد تشكيل الحكومة ولمن كان خلفها.

لوحظ مع بدء موسم الصيد كثرة الصيادين الفتية والقاصرين من دون رادع من الجهات الأمنية.

على رغم توصية الرئيس عون والرئيس ميقاتي بالإقلال من الكلام إلا أن يوم أمس شهد تصريحات كثيرة لزوم ما لا يلزم.

الجمهورية

أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين لم يكن ممتناً للطريقة التي تمّت فيها معالجة موضوع تشكيل الحكومة.

توقّع مسؤول كبير أن تتوتر العلاقات قريباً بين وزير بارز وبعض أركان السلطة ما لم يُترك ليقوم بعمله وفق قناعاته.

أكّدت مصادر على علاقة بإدارة دولة غربية أنّها ستدعم لبنان ما أن تلوح أولى المبادرات الإصلاحية.

اللواء

ترددت معلومات عن مسارعة مسؤول سابق بمغادرة لبنان إلى الخارج، في زيارة وصفت بالعائلية!

مرَّر أحد الوزراء المحسوبين على تيّار حاكم عدّة قرارات، قبل حزم حقائبه، ومغادرة الوزارة التي كان على رأسها..

المصدر: الصحف اللبنانية