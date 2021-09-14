النواب الأوروبيون يناقشون الوضع في أفغانستان ولبنان

سيناقش نواب البرلمان الأوروبي الثلاثاء، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، الوضع في أفغانستان ولبنان، وتقريرين حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. وجاء في جدول أعمال الجلسة “سيفكر النواب والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل بكيفية التعامل مع الأزمة الإنسانية وأزمة الهجرة، كيفية مساعدة المحتاجين في أفغانستان وحماية هؤلاء من يتعرضون للخطر”.

ومن المرتقب أن يلقي بوريل خطاباً أمام البرلمانيين حول الوضع في كل من أفغانستان ولبنان. كما من المخطط التحدث عن عواقب سحب القوات الأميركية والناتو من أفغانستان وضرورة تعزيز سياسة الدفاع الأوروبية.

المصدر: سبوتنيك