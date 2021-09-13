السيد نصرالله : الباخرة الأولى وصلت ليلة الاحد وموادها تصل الخميس الى لبنان

قال سماحة الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله إن:” الباخرة الايرانية الأولى المحملة بالوقود وصلت إلى مرفأ بانياس ليلة أمس الأحد عند الساعة الثانية والنصف وبدأت بتفريغ الحمولة ومن المتوقع أن تنهي عملها اليوم،ومن المفترض أن يبدأ نقل هذه المادة إلى البقاع يوم الخميس المقبل إلى منطقة بعلبك إلى خزانات محددة ومنها سيتم التوزيع على بقية المناطق”.

وتابع سماحته”الباخرة التي وصلت تحمل مادة المازوت والباخرة الثانية ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس وتحمل المازوت أيضاً”.

وأردف قائلا:”انجزت كل المقدمات الإدارة وتم استئجار الباخرة الثالثة والتي ستحمل مادة البنزين،وهناك باخرة رابعة ستحمل مادة المازوت وسنكون حينها في شهر تشرين الأول وفي مقدمة فصل الشتاء حيث سيكون هناك حاجة إلى هذه المادة”.

المصدر: قناة المنار