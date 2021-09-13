السيد نصرالله: نتيجة هذا الدم أفرزت المعادلة الذهبية (جيش – شعب – مقاومة) وعبرت هذه المعادلة عن نفسها في انتصار أيار 2000 وفي تموز عام 2006وما زالت تعبر عن نفسها حتى اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 22:24

السيد نصرالله: نتيجة هذا الدم أفرزت المعادلة الذهبية (جيش – شعب – مقاومة) وعبرت هذه المعادلة عن نفسها في انتصار أيار 2000 وفي تموز عام 2006وما زالت تعبر عن نفسها حتى اليوم

منذ 46 mins 13 September، 2021
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