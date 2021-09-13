السيد نصرالله: حماية هؤلاء البطلين من أوجب الواجبات ومن أعظم ما يمكن أن يتقرب فيه انسان إلى الله تعالى وانتظرنا لو أنهم عبروا إلى لبنان بكل شوق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 22:24

السيد نصرالله: حماية هؤلاء البطلين من أوجب الواجبات ومن أعظم ما يمكن أن يتقرب فيه انسان إلى الله تعالى وانتظرنا لو أنهم عبروا إلى لبنان بكل شوق

منذ 54 mins 13 September، 2021
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