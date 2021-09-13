السيد نصرالله: اعتقال أربعة من هؤلاء الشجعان لا يقلل من أهمية العملية ومسؤولية الحفاط على البطلين خارج السجن هي مسؤولية الشعب الفسطيبنبي كله أينما وجد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 22:24

السيد نصرالله: اعتقال أربعة من هؤلاء الشجعان لا يقلل من أهمية العملية ومسؤولية الحفاط على البطلين خارج السجن هي مسؤولية الشعب الفسطيبنبي كله أينما وجد

منذ 54 mins 13 September، 2021
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