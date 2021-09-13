السيد نصرالله: دلالات العملية كبيرة وأهم ما فيها هو الإصرار الفلسطيني على الحرية والتحرر رغم كل الظروف التي يعانيها على مر السنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 22:24
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الأمين العام لحزب الله: خلال حركة سفينة المازوت اجرينا اتصالات عدة وكان لدينا خياران لإفراغ حمولتها هما لبنان وسوريا
السيد حسن نصرالله: لكي لا نسبب الحرج للدولة اللبنانية قمنا بالذهاب الى الخيار الآخر وهو ان ترسو السفينة في مرفأ بانياس
السيد حسن نصرالله: الدولة السورية سهّلت الحركة في مرفأ بانياس وأمنت صهاريج لنقل المشتقات النفطية الى لبنان
السيد نصرالله: الباخرة الاولى وصلت الى بانياس الاحد ومن المفترض ان يبدأ نقل حمولتها من المازوت الى لبنان يوم الخميس
السيد نصرالله: الباخرة الثانية ستصل خلال ايام وتحمل المازوت ايضاً وتم انجاز كل المقدمات لباخرة ثالثة تحمل مادة البنزين
السيد نصرالله: باخرة رابعة ستحمل المازوت ستكون في شهر تشرين الاول وهدفنا ليس التجارة ولا الربح بل تخفيف معاناة الناس
السيد نصرالله: هناك من اعتبر ان الوعد باستقدام المشتقات النفطية من ايران هو للاستهلاك الاعلامي وهذا الرهان انتهى
السيد نصرالله: الاسرائيلي كان في مأزق ومعادلة الردع القائمة هي التي حمت وسمحت بوصول الباخرة الاولى
السيد نصرالله: اعددنا آلية معينة من أجل تسليم المشتقات النفطية وهذه المواد ستسلم الى كل الفئات في لبنان
السيد نصرالله: من 16 ايلول الى 16 تشرين الاول سنقدم المشتقات النفطية كهبة للمستشفيات الحكومية ودور العجزة والمسنين
السيد نصرالله: ستقدم هبات لدور الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات المياه والبلديات وافواج الاطفاء والصليب الاحمر
السيد نصرالله: عندما نبيع المازوت الى اصحاب المولدات بأسعار أقل من الكلفة سنتفاهم على تخفيض التسعيرات المبالغ بها
السيد نصرالله: سيتم التوزيع عبر شركة الامانة وسيتم وضع أرقام هواتف في المناطق للتواصل وسنبيع المشتقات بالليرة اللبنانية
السيد نصرالله: سنبيع بأقل من سعر الكلفة وسنتحمل نسبة من السعر وسنعتبره مساندة من الجمهورية الاسلامية وحزب الله
السيد نصرالله: نصيحتي الى الحكومة ان تضمن وصول المشتقات النفطية المدعومة الى المواطنين كي لا تذهب الى المحتكرين
السيد نصرالله: نحن لا نبحث عن توظيف سياسي ولا استعراض اعلامي وكنا نستطيع تحضير قافلة سفن ولكن لا نريد استفزاز أحد
السيد نصرالله: هدف البطاقة التمويلية تخفيف معاناة الناس وعلى الحكومة العمل لسد باب الفساد في هذه البطاقة
السيد نصرالله: نرحب بتشكيل الحكومة ونشكر كل من ساهم في هذا الانجاز ونشكر الرئيس حسان دياب على صبره وتحمله ووطنيته
السيد نصرالله: نحن نتطلع الى حكومة تقوم بالانقاذ والاصلاح ونؤيد التحضير للانتخابات وندعو الى اجراءها في موعدها
السيد نصرالله: المطلوب منا جميعا التضامن للتخفيف عن الناس واعطاء الحكومة الوقت المطلوب لها للإنجاز
السيد نصرالله: صبرنا في 13 ايلول 1996 قطع الطريق أمام الهدف الاساسي للمجزرة ونتيجة هذا الدم افرزت المعادلة الذهبية
السيد نصرالله: معادلة الجيش والشعب والمقاومة عبّرت عن نفسها في انتصار ايار 2000 وتموز 2006 وما زالت حتى اليوم
السيد نصرالله: عملية نفق الحرية عبرت عن مستوى شجاعة الابطال الفلسطينيين وابداعهم وأهم ما فيها هو الاصرار على الحرية
السيد نصرالله: اعتقال 4 من هؤلاء الشجعان لا يقلل من اهمية العملية ومسؤولية الحفاظ على البطلين تقع على الشعب الفلسطيني
الرئيس ميشال عون في الجلسة الأولى للحكومة: نحن أمام مسؤوليات تاريخية ويجب ألا نضيع الوقت لأنه لم يعد لدينا ترف المماطلة
الرئيس عون: المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية وإطلاق ورشة سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والنهوض
الرئيس عون: على الحكومة أن تعمل كفريق متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذي وأوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل
الرئيس عون: الخارج والداخل يعول على نجاحنا وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة بجانبنا
الرئيس عون: أتمنى أن يتضمن البيان الوزاري خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة والإصلاحات الواردة بالمبادرة الفرنسية
الرئيس ميقاتي للوزراء: لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال فالوقت ثمين ولا مجال لإضاعته ونجاحكم يعني نجاح جميع اللبنانيين
الرئيس ميقاتي: سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس وسنعمل من أجل كل لبنان من دون كيدية
المكتب السياسي لحركة أمل: ننظر بإيجابية لولادة الحكومة وإمكانية وقف التدهور ووضع خطة للإصلاح موضع التنفيذ
وزارة المالية تعلن أنّ لبنان سيستلم من صندوق النقد الدولي نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة في 16 الجاري
المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يبدأ استجواب قائد الجيش السابق جان قهوجي بصفة مدعى عليه
إعلام العدو يعلن عن إصابة مستوطنين 2 في عملية طعن في محطة القطارات المركزية في القدس المحتلة ويتحدث عن استشهاد المنفذ
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السيد نصرالله: دلالات العملية كبيرة وأهم ما فيها هو الإصرار الفلسطيني على الحرية والتحرر رغم كل الظروف التي يعانيها على مر السنين
منذ 54 mins
13 September، 2021
التعليقات
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السيد نصرالله :هدف البطاقة التمويلية هو تخفيف معاناة الناس
السيد حسن نصرالله: من المفترض أن يبدأ نقل هذه المادة إلى البقاع يوم الخميس المقبل إلى منطقة بعلبك إلى خزانات محددة ومنها سيتم التوزيع على بقية المناطق
السيد نصرالله : الباخرة الأولى وصلت ليلة الاحد وموادها تصل الخميس الى لبنان
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